Jovem é esfaqueado e a principal suspeita é sua companheira

B. Q. S. de 18 anos, foi esfaqueado na noite deste domingo (11) por sua companheira, em um bar no Bairro Nova Aquidauana. Segundo informações dos bombeiros que atenderam a ocorrência, Bruniel levou duas facadas: uma no pescoço e outra próxima à clavícula. A vítima foi levada para o hospital onde recebeu atendimento e logo foi liberada, considerando que os ferimentos não foram tão profundos.

Ao chegar em casa, foi novamente esfaqueado, dessa vez por um parente dele. Ao contrário das facadas deferidas por sua companheira, os golpes feitos pelo parente da vítima foram tão fortes que a faca ficou cravada nas costas do rapaz.

O jovem foi levado novamente para o hospital, dessa vez foi encaminhado imediatamente para cirurgia. Até o fechamento desta matéria, ele ainda estava passando procedimento cirúrgico.