Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 11:52

Buscar

Últimas notícias
X

Tecnologia

Com aquidauanense, documentário para o History Channel é gravado na Santa Casa

A série leva para o mundo a realidade tecnológica do Brasil

Renan Nucci

Publicado em 13/03/2018 às 16:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Santa Casa de Campo Grande foi set de filmagem para a gravação do documentário “A Cara do Futuro” que será exibido no canal de TV a cabo, History Channel. A série leva para o mundo a realidade tecnológica do Brasil, apresentando casos de jovens cientistas que, de alguma maneira, contribuem para o avanço científico no País.

Na Santa Casa foi gravado o pesquisador aquidauanense Luiz Fernando Borges, estudante de 19 anos do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, um dos brasileiros premiados na Intel ISEF- Feira Internacional de Ciência e Engenharia. Luiz trabalhará no hospital testando um equipamento de comunicação com pessoas em coma e, por isto, gravou para o documentário no ambiente em que, provavelmente, desenvolverá sua pesquisa.

O relato de pessoas que retornam de condições comatosas sobre seu estado de consciência durante o coma desperta nos cientistas o desejo de criar interfaces que permitam a interação com os mesmos. Há relatos de pessoas que, ao retornarem ao estado de consciência, descrevem com minúcias as ocorrências do período.
O entendimento para a realização dos testes já está realizado pela diretoria do hospital e a equipe do pesquisador e aguarda-se que cheguem alguns componentes importados para seu equipamento para que se inicie. A expectativa é grande por parte de neurocientistas e de médicos, pois o sucesso da pesquisa contribuirá em muito para o tratamento de pacientes com problemas neurológicos.

“A vantagem de ter um aparelho portátil, que possa ser levado até o leito, e capaz de trazer a comunicação do paciente comatoso é algo maravilhoso. Imagine que bom saber se o paciente está sentindo dor, por exemplo, para que se possa adequar a medicação”, explica o médico neurologista da Santa Casa, Dr. Lucas Moura, que também foi entrevistado para o documentário.

A equipe que veio gravar é composta por diversas pessoas entre diretor, diretor de fotografia, produtor e dois operadores câmeras, além de pessoal de apoio. O diretor e criador da série “A Cara do Futuro”, Diego Lara Maceiras, é brasileiro e mora atualmente no Canadá, mas vem ao Brasil com frequência para dirigir e acompanhar a produção do documentário que é feito em série.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo