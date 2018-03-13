Começa a triagem de atendimentos oftalmológicos em Aquidauana

Com o objetivo de ampliar as ofertas de vagas para atendimentos oftalmológicos aos pacientes de Aquidauana, a Administração Municipal firmou parceria com a ONG Associação Olhar pelo Próximo, para realizar primeiramente a triagem dos pacientes e posterior atendimento.

A parceria entre a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde com a Associação Olhar pelo Próximo garantirá triagem para atendimento oftalmológico, com intuito de avaliação da saúde visual para cidadãos das áreas urbanas, rurais e distritos.

Os atendimentos de triagem começaram nesta segunda-feira, 12, pelo Distrito de Cipolândia, onde uma equipe da associação permanecerá no ESF Cipolândia até o próximo dia 14. Já na área urbana serão três pontos de triagens.

O primeiro ponto de triagem a funcionar na área urbana será dias 09 e 10 de abril e é a ESF Vila Pinheiro (abrangendo os pacientes dos postos Vila Pinheiro, Santa Terezinha, Morrinho e Taunay). O segundo ponto é a ESF Guanandy (para pacientes dos bairros Guanandy, São Pedro, São Francisco e da ESF da Duque) nos dias 11 e 12/04. O terceiro ponto de triagem vai funcionar nos dias 13 e 14 de abril e será a ESF Nova Aquidauana (para pacientes dos postos Nova Aquidauana, Izaura baez, Estevão, Taunay e Vila Trindade). Já nos dias 16 e 17/04 será a vez dos pacientes dos distritos de Camisão e Piraputanga, que para passarem pela triagem deverão procurar a ESF Camisão.

Em todos os pontos de triagem, seja área urbana ou distritos, os horários das triagens são das 8h às 11h e das 13h às 17 horas. O paciente ao ir fazer a triagem deve levar os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. No ato das triagens é entregue ao paciente um comunicado confirmando o dia e horário do seu atendimento.

A Associação Olhar pelo Próximo trará para atender os pacientes de Aquidauana, profissionais e equipamentos necessários para vários procedimentos oftalmológicos, dentre eles, exames de refração completa ou medida de grau; exames dos movimentos oculares; exames da parte anterior dos olhos; exames de fundo de olho e de pressão intraocular.

“Essa associação é do Estado de Goiás, sou grato pela parceria que firmaram com a nossa gestão e estão vindo atender a população na área de oftalmologia, com estrutura para exames e consultas aperfeiçoadas. Pedimos que a nossa comunidade se atente as datas de triagem, não percam essa oportunidade e possam passar pelos médicos oftalmologistas para serem examinados e evitarem problemas de saúde visual”, frisou o prefeito Odilon Ribeiro.

O Dr. Eduardo Moraes, secretário municipal de Saúde, informou que os pacientes que tiverem dúvidas quanto às datas das triagens podem se informar diretamente no ESF de seu bairro. “Nossas equipes das ESFs estão de prontidão para orientar os pacientes e informar as datas das triagens. As equipes de agentes comunitários também em suas visitas domiciliares estão informando os moradores”, completou.