Faleceu nesta tarde, aos 61 anos, o capataz José Ademir Fagundes

Luto
Vítima foi acometida por enfisema pulmonar
Faleceu por volta das 14 horas desta terça-feira, em Aquidauana, José Ademir Fagundes, de 61 anos, vítima de enfisema pulmonar. Ele havia sindo internado horas antes, mas não resistiu e morreu enquanto recebia atendimento médico.
Segundo a família, José deixa dois filhos e um neto. Ele trabalhou por mais de 20 anos como capataz na fazenda Olho D'Água. Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado nesta quarta-feira, dia 14 de março, às 16h, no Cemitério Parque Cidade Natureza.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS