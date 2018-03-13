Faleceu nesta tarde, aos 61 anos, o capataz José Ademir Fagundes

Faleceu por volta das 14 horas desta terça-feira, em Aquidauana, José Ademir Fagundes, de 61 anos, vítima de enfisema pulmonar. Ele havia sindo internado horas antes, mas não resistiu e morreu enquanto recebia atendimento médico.

Segundo a família, José deixa dois filhos e um neto. Ele trabalhou por mais de 20 anos como capataz na fazenda Olho D'Água. Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado nesta quarta-feira, dia 14 de março, às 16h, no Cemitério Parque Cidade Natureza.