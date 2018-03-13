Homem que atropelou e matou ciclista se apresenta

Se apresentou nesta tarde em Aquidauana, homem de 35 anos motorista da camionete F-250 que atropelou e matou o ciclista Mário Lúcio Rondoura Botelho, de 45 anos, na noite de domingo, em Aquidauana. Ele havia sido identificado e localizado pelo Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic) da Polícia Civil e optou por se entregar.

Acompanhado de advogado, o homem que trabalha como servidor público em cargo comissionado, disse que parou para urinar e, quando saiu com o veículo, a vítima "já estava em cima", não conseguindo desviar a tempo. A precariedade da iluminação pode ter contribuído. Entretanto, ele não divulgou detalhes sobre porque fugiu do local.

Passado o flagrante, ele responde em liberdade pelo crime de homicídio culposo - quando não há intenção de matar - na direção de veículo automotor. O acidente aconteceu por volta das 23h30, na Rua Antônio Campelo, no Jardim Aerorporto, nas imediações do aeroporto. Depois de atropelar a vítima, o homem freou bruscamente, fugiu.









Colaborou Luiz Guido Jr.