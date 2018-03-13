Orro solicita recapeamento urgente de estrada que liga Aquidauana a Camisão

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicação na Sessão Ordinária desta terça-feira (13) solicitando, em caráter de urgência, a execução de serviço de recapeamento na MS-450, que liga o município de Aquidauana até o distrito de Camisão.

De acordo com o parlamentar, além da recuperação do asfalto, é necessária a construção de acostamento e reforço na sinalização horizontal e vertical da rodovia.

Para Felipe Orro "a realização do recapeamento, juntamente com a sinalização, trará segurança para a população da região, razão pela qual solicito esforços e recursos para a recuperação da MS-450, importante rodovia que liga a cidade de Aquidauana ao distrito de Camisão".

Este trecho da MS-450 está em condições precárias por falta de manutenção, o que dificulta o tráfego de veículos e aumenta o risco de acidentes por causa dos buracos existentes na via.

O deputado salienta que a rodovia tem sido cenário de acidentes graves nos últimos anos, inclusive resultando em vítimas fatais, e "é necessária intervenção imediata para que a estrada ofereça segurança a motoristas, pedestres e ciclistas que transitam neste trecho".