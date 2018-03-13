Prazo para cadastro de biometria até dia 18 em Aquidauana é boato

Eleições
Eleitores do município têm até 2022, diz chefe do cartório eleitoral
Informações de que eleitores de Aquidauana devem fazer cadastro da biometria até o próximo dia 18 de março, caso contrário terão que pagar multa de R$ 150 e ainda terão documentos, como a carteira de habilitação, cancelados, não passam de boatos. Fábio César Dias Dantas, chefe de cartório do Fórum Eleitoral de Aquidauana, desmentiu tais publicações ao O Pantaneiro.
De acordo com o servidor do Tribunal Regional Eleitoral, o prazo para cadastro de biomeria, por enquanto, vale apenas para Campo Grande, onde as filas crescem à medida em que a data final se aproxima. "Aqui, a única data é sobre o fechamento geral para regularização dos cadastros, que é para maio. Para cadastro de biometria temos até 2022", explicou.
Ele detalha ainda que, para a região, a regularização é obrigatória apenas para quem faltou a alguma das últimas eleições ou pretende transferir o local de votação. Quem se enquadrar em alguma destas condições, deve comparecer ao Fórum Eleitoral munido do Título de Eleitor, cópia do RG e comprovante de residência. Também há multa, mas o valor é de apenas R$ 3,50 por pleito ausente.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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