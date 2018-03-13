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Aquidauana

Senar oferece cursos para profissionais do setor agropecuário

Os interessados devem procurar o Sindicato Rural de Aquidauana para obter mais informações.

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 13/03/2018 às 11:05

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Os cursos oferecidos pelo Senar nos meses de março e abril já estão confirmados. Os interessados devem procurar o Sindicato Rural de Aquidauana para obter mais informações.

IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE HORTA

Município: AQUIDAUANA

De 15/03/2018 até 17/03/2018

Local: LAR BETANIA

Natureza: APERFEIÇOAMENTO

Tipo: TREINAMENTO

Status: CONFIRMADO
 

IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE HORTA PRODUÇÃO DE FRUTOS (TOMATE, PEPINO, BERINJELA, PIMENTÃO)

Município: AQUIDAUANA

De 15/03/2018 até 17/03/2018

Local: PROJETO MÃO AMIGA

Natureza: APERFEIÇOAMENTO

Tipo: TREINAMENTO

Status: CONFIRMADO
 

TECELAGEM MANUAL NO TEAR DE PENTE LIÇO

Município: AQUIDAUANA

De 19/03/2018 até 22/03/2018

Local: GERAÇÃO DE RENDA

Natureza: APERFEIÇOAMENTO

Tipo: TREINAMENTO

Status: CONFIRMADO
 

BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO CASEIRA DA MANDIOCA

Município: AQUIDAUANA

De 20/03/2018 até 22/03/2018

Local: INDAIA II

Natureza: APERFEIÇOAMENTO

Tipo: TREINAMENTO

Status: CONFIRMADO
 

INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA

Município: AQUIDAUANA

De 20/03/2018 até 22/03/2018

Local: SINDICATO RURAL

Natureza: APERFEIÇOAMENTO

Tipo: TREINAMENTO

Status: CONFIRMADO
 

PLANTIO E MANEJO DE POMAR - CULTIVO DO FIGO

Município: AQUIDAUANA

De 20/03/2018 até 23/03/2018

Local: INDAIA II

Natureza: APERFEIÇOAMENTO

Tipo: TREINAMENTO

Status: CONFIRMADO
 

IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE PLANTAS MEDICINAIS

Município: AQUIDAUANA

De 21/03/2018 até 23/03/2018

Local: PROJETO MÃO AMIGA

Natureza: APERFEIÇOAMENTO

Tipo: TREINAMENTO

Status: CONFIRMADO
 

INFORMÁTICA AVANÇADA

Município: AQUIDAUANA

De 26/03/2018 até 29/03/2018

Local: SINDICATO RURAL DE AQUIDAUANA

Natureza: APERFEIÇOAMENTO

Tipo: TREINAMENTO

Status: CONFIRMADO
 

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS)

Município: AQUIDAUANA

De 02/04/2018 até 06/04/2018

Local: FAZENDA TABOCO

Natureza: APERFEIÇOAMENTO

Tipo: TREINAMENTO

Status: CONFIRMADO
 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Município: AQUIDAUANA

De 05/04/2018 até 06/04/2018

Local: SINDICATO RURAL

Tipo: CURSO

Status: CONFIRMADO

 

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