Senar oferece cursos para profissionais do setor agropecuário

Aquidauana
Os interessados devem procurar o Sindicato Rural de Aquidauana para obter mais informações.
Os cursos oferecidos pelo Senar nos meses de março e abril já estão confirmados. Os interessados devem procurar o Sindicato Rural de Aquidauana para obter mais informações.
IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE HORTA
Município: AQUIDAUANA
De 15/03/2018 até 17/03/2018
Local: LAR BETANIA
Natureza: APERFEIÇOAMENTO
Tipo: TREINAMENTO
Status: CONFIRMADO
IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE HORTA PRODUÇÃO DE FRUTOS (TOMATE, PEPINO, BERINJELA, PIMENTÃO)
Município: AQUIDAUANA
De 15/03/2018 até 17/03/2018
Local: PROJETO MÃO AMIGA
Natureza: APERFEIÇOAMENTO
Tipo: TREINAMENTO
Status: CONFIRMADO
TECELAGEM MANUAL NO TEAR DE PENTE LIÇO
Município: AQUIDAUANA
De 19/03/2018 até 22/03/2018
Local: GERAÇÃO DE RENDA
Natureza: APERFEIÇOAMENTO
Tipo: TREINAMENTO
Status: CONFIRMADO
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO CASEIRA DA MANDIOCA
Município: AQUIDAUANA
De 20/03/2018 até 22/03/2018
Local: INDAIA II
Natureza: APERFEIÇOAMENTO
Tipo: TREINAMENTO
Status: CONFIRMADO
Município: AQUIDAUANA
De 20/03/2018 até 22/03/2018
Local: SINDICATO RURAL
Natureza: APERFEIÇOAMENTO
Tipo: TREINAMENTO
Status: CONFIRMADO
PLANTIO E MANEJO DE POMAR - CULTIVO DO FIGO
Município: AQUIDAUANA
De 20/03/2018 até 23/03/2018
Local: INDAIA II
Natureza: APERFEIÇOAMENTO
Tipo: TREINAMENTO
Status: CONFIRMADO
IMPLANTAÇÃO E MANEJO BÁSICO DE PLANTAS MEDICINAIS
Município: AQUIDAUANA
De 21/03/2018 até 23/03/2018
Local: PROJETO MÃO AMIGA
Natureza: APERFEIÇOAMENTO
Tipo: TREINAMENTO
Status: CONFIRMADO
Município: AQUIDAUANA
De 26/03/2018 até 29/03/2018
Local: SINDICATO RURAL DE AQUIDAUANA
Natureza: APERFEIÇOAMENTO
Tipo: TREINAMENTO
Status: CONFIRMADO
ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS)
Município: AQUIDAUANA
De 02/04/2018 até 06/04/2018
Local: FAZENDA TABOCO
Natureza: APERFEIÇOAMENTO
Tipo: TREINAMENTO
Status: CONFIRMADO
Município: AQUIDAUANA
De 05/04/2018 até 06/04/2018
Local: SINDICATO RURAL
Tipo: CURSO
Status: CONFIRMADO
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS