Acidente: Menina de 9 anos é atropelada, mas passa bem

Susto
Duas irmãs estavam indo para escola de bicicleta quando uma delas foi desviar de um carro estacionado e acabou sendo atropelada por uma moto
Um acidente inusitado deixou duas crianças feridas na manhã desta quarta-feira (14) em Aquidauana, no Bairro Santa Terezinha. Duas irmãs estavam indo para escola de bicicleta quando uma delas foi desviar de um carro estacionado e acabou sendo atropelada por uma moto.
Na moto estavam mãe e filha (7 anos) que trafegavam na rua Oscar Trindade de Barros, sentido centro. A menina de 9 anos, que estava na bicicleta sofreu um corte na cabeça e foi encaminhada para o hospital. A outra menina que também estava de bicicleta não sofreu ferimentos. Mãe e filha que estavam na moto sofreram escoriações leves.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS