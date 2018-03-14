Acidente: Menina de 9 anos é atropelada, mas passa bem

Um acidente inusitado deixou duas crianças feridas na manhã desta quarta-feira (14) em Aquidauana, no Bairro Santa Terezinha. Duas irmãs estavam indo para escola de bicicleta quando uma delas foi desviar de um carro estacionado e acabou sendo atropelada por uma moto.

Na moto estavam mãe e filha (7 anos) que trafegavam na rua Oscar Trindade de Barros, sentido centro. A menina de 9 anos, que estava na bicicleta sofreu um corte na cabeça e foi encaminhada para o hospital. A outra menina que também estava de bicicleta não sofreu ferimentos. Mãe e filha que estavam na moto sofreram escoriações leves.