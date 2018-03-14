Ginásio Poliesportivo de Aquidauana será reformado

Interditado desde 2013 por danos estruturais, o Ginásio Poliesportivo de Aquidauana vai enfim passar por reformas. Vale ressaltar que há mais de 4 anos o local não realiza qualquer tipo de atividade esportiva. Para o Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, assinar a ordem de serviço para inicio da obra era um sonho que virou realidade. “Assinar este documento era uma sonho acalentado desde o primeiro dia do meu mandato. Compromisso firmado com a população de Aquidauana com o apoio do governador Reinaldo Azambuja, parceiro da nossa gestão”, Odilon Ribeiro.

De acordo com o Secretário de Planejamento de Aquidauana, Ronaldo Ângelo, a partir do momento em que a Ordem de Serviço foi assinada a obra pode ser iniciada a qualquer momento, dentro do prazo legal.

O ginásio poliesportivo de Aquidauana foi interditado pelo Corpo de Bombeiros, após realização de vistoria, os militares emitiram um laudo que apontou problemas na estrutura do ginásio e consideraram melhor interditar o local.