Ginásio Poliesportivo de Aquidauana será reformado

Reforma
Interditado desde 2013 por danos estruturais, o Ginásio Poliesportivo de Aquidauana vai enfim passar por reformas. Vale ressaltar que há mais de 4 anos o local não realiza qualquer tipo de atividade esportiva. Para o Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, assinar a ordem de serviço para inicio da obra era um sonho que virou realidade. “Assinar este documento era uma sonho acalentado desde o primeiro dia do meu mandato. Compromisso firmado com a população de Aquidauana com o apoio do governador Reinaldo Azambuja, parceiro da nossa gestão”, Odilon Ribeiro.
De acordo com o Secretário de Planejamento de Aquidauana, Ronaldo Ângelo, a partir do momento em que a Ordem de Serviço foi assinada a obra pode ser iniciada a qualquer momento, dentro do prazo legal.
O ginásio poliesportivo de Aquidauana foi interditado pelo Corpo de Bombeiros, após realização de vistoria, os militares emitiram um laudo que apontou problemas na estrutura do ginásio e consideraram melhor interditar o local.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS