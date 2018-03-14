Ministério do Turismo atualiza banco de imagens para divulgar cidade

Aquidauana segue em posição de destaque no turismo nacional. Durante os dias 13 e 14 de março o município de Aquidauana é o foco principal do fotógrafo Flávio André, do Ministério do Turismo, que está em na cidade para registrar em fotos os pontos turísticos de Aquidauana.

Flávio tem percorrido várias cidades brasileiras em atendimento à demanda do Ministério do Turismo para atualização do banco de imagens, com isso, mais uma vez Aquidauana é reconhecida pela atividade turística desenvolvida por aqui, valorizando nossa paisagem, cultura e história.

Por aqui estão sendo registrados, os Casarios Antigos, Parque da Lagoa Comprida, Igreja Matriz, Praças e Pontes, Museu Marechal José Machado Lopes, paisagens de entorno da cidade, pratos e produtos típicos, peças de nossa cultura, arte e artesanato. A visita continua ainda pela Aldeia Limão Verde e distritos de Camisão e Piraputanga onde as belezas da Estrada Parque de Piraputanga, o rio Aquidauana, a Estrada de Ferro e as morrarias formam um cenário de grande beleza.

“É sempre muito gratificante quando percebemos que o turismo de Aquidauana é reconhecido e valorizado. As visitas e demais demandas que recebemos do Ministério do Turismo mostram que estamos em consonância com as propostas nacionais e em harmonia com os demais destinos brasileiros”. Humberto Torres