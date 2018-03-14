Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 11:53

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Ministério do Turismo atualiza banco de imagens para divulgar cidade

Renan Nucci

Publicado em 14/03/2018 às 16:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquidauana segue em posição de destaque no turismo nacional. Durante os dias 13 e 14 de março o município de Aquidauana é o foco principal do fotógrafo Flávio André, do Ministério do Turismo, que está em na cidade para registrar em fotos os pontos turísticos de Aquidauana. 

Flávio tem percorrido várias cidades brasileiras em atendimento à demanda do Ministério do Turismo para atualização do banco de imagens, com isso, mais uma vez Aquidauana é reconhecida pela atividade turística desenvolvida por aqui, valorizando nossa paisagem, cultura e história.

Por aqui estão sendo registrados, os Casarios Antigos, Parque da Lagoa Comprida, Igreja Matriz, Praças e Pontes, Museu Marechal José Machado Lopes, paisagens de entorno da cidade, pratos e produtos típicos, peças de nossa cultura, arte e artesanato. A visita continua ainda pela Aldeia Limão Verde e distritos de Camisão e Piraputanga onde as belezas da Estrada Parque de Piraputanga, o rio Aquidauana, a Estrada de Ferro e as morrarias formam um cenário de grande beleza.

“É sempre muito gratificante quando percebemos que o turismo de Aquidauana é reconhecido e valorizado. As visitas e demais demandas que recebemos do Ministério do Turismo mostram que estamos em consonância com as propostas nacionais e em harmonia com os demais destinos brasileiros”. Humberto Torres

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo