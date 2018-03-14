Quarta-feira terá céu nublado e temperaturas elevadas

Esta quarta-feira (14) será marcada pelo clima abafado no município de Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será nublado em todos os turnos e as temperaturas elevadas deverão ser marcantes.

O boletim meteorológico divulgado recentemente indica que a temperatura mínima será de 26ºC e, a máxima, de 35ºC.