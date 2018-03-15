Apesar da enchente, não há caso confirmado de leptospirose na região

Apesar de acometidos pela segunda maior cheia da história do rio Aquidauana, os municípios de Aquidauana e Anastácio não registraram vítimas de leptospirose, doença transmitida através do contato com água contaminada pela urina de animais infectados. Os casos são muito comuns em locais de enchentes.

Segundo Sandra Regina Pereira Szczuk, coordenadora do núcleo de vigilância em saúde, mesmo com o período chuvoso que afetou drasticamente a região, foram noticiados apenas cinco suspeitas. "As amostras foram encaminhadas para exame, mas os resultados descartaram a possibilidade de leptospirose", disse.

O vereador Dinho Vital, de Anastácio, foi exposto durante enchente e ficou doente, sendo internado, inclusive, em Campo Grande. As suspeitas recaíam sobre leptospirose, porém, diferente do que foi noticiado ontem, o exame dele deu negativo. Já liberado, ele aguarda o resultado de mais procedimentos para saber se foi dengue ou outra doença.



