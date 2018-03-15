Inmet aponta possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em Aquidauana

O município de Aquidauana deverá voltar a ser alvo das chuvas que atingem a região pantaneira nas últimas semanas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (15), as possibilidades de chuva seguem durante todo o dia, com intensificação das mesmas no período da tarde, quando trovoadas também devem chegar à região.

A temperatura mínima prevista é de 25ºC e, a máxima, de 36ºC.