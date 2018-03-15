Prestes a começar, reforma do ginásio de Aquidauana está orçada em R$ 505 mil

Finalizado o processo de concorrência pública (licitação), a Administração Municipal de Aquidauana autoriza o início da obra de reforma completa do Ginásio Poliesportivo, na Vila Santa Terezinha.

A Ordem de Serviço de início da obra foi assinada na terça-feira, pelo prefeito Odilon Ribeiro e a partir de agora a empresa vencedora da concorrência pública RGC MS – Comércio e Serviços, já pode transformar o local em um canteiro de obras, montando a estrutura necessária para a reforma.

“Assinar este documento era um sonho acalentado desde o primeiro dia do meu mandato. Compromisso firmado com a população de Aquidauana com o apoio do governador Reinaldo Azambuja, parceiro da nossa gestão”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

De acordo com dados do convênio estadual assinado pelo prefeito Odilon Ribeiro e pelo governador Reinaldo Azambuja, no mês de dezembro do ano passado, a reforma do ginásio poliesportivo de Aquidauana está orçada em R$ 505 mil reais.

“O projeto é bem minucioso, a reforma será completa do ginásio. O que podemos observar é que em tempos de crise e de cortes de gastos, Aquidauana saí na frente e se destaca por conseguir um convênio nesse valor para uma obra grande e tão importante”, explicou o secretário municipal de Planejamento, Ronaldo Ângelo.

O ginásio poliesportivo foi interditado no ano de 2013. No ano passado, a atual Administração Municipal iniciou a busca pela viabilidade de via convênio conseguir reformar o poliesportivo. Foram necessários meses para estudo e levantamento de dados técnicos de engenharia, arquitetura e segurança para que o projeto de reforma fosse devidamente aprovado pelo Governo do Estado e o convênio oficializado.

Conforme explicou o prefeito Odilon, a preocupação era ter um projeto de reforma que não precisar demolir todo o prédio. “A reforma vai começar com uma vantagem, não precisaremos demolir todo o ginásio e começar do zero, fator que traz economia aos cofres públicos e permitirá que a população tenha de volta o ginásio em menos tempo do que se fosse reconstruir tudo”, completou.

O convênio para reforma do Poliesportivo de Aquidauana está orçado em R$ 505 mil reais, que são financiados pelo Governo do Estado via Fundesporte e Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS). Deste montante de R$ 505 mil, a Prefeitura de Aquidauana irá custear uma contrapartida de R$ 45 mil reais, provenientes de recursos próprios do município, que o prefeito Odilon Ribeiro assegurou durante os últimos meses para que a obra aconteça, pois sem contrapartida municipal, convênios públicos como este do poliesportivo, não são firmados.