Alunos do Pelotão Esperança se apresentam em formatura no 9º BECmb de Aquidauana

Hoje, 16, pela manhã no quartel do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, em Aquidauana, foi realizada a solenidade de formatura de abertura e apresentação do projeto social Pelotão Esperança, desenvolvido pela Prefeitura de Aquidauana em parceria com o 9º BECmb e a Prefeitura de Anastácio.

Na formatura, 80 crianças de 8 a 12 anos, acompanhados da monitora Roseli Vilalba, sendo 40 alunos de Aquidauana e os demais de Anastácio, se apresentaram ao público, dentre eles, pais, familiares e autoridades. As crianças ao desfilarem perfiladas na formatura demonstravam o entusiasmo de pertencerem ao projeto.

A vice-prefeita Selma Suleiman, o secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves, a primeira-dama de Aquidauana, Maria Eliza Ribeiro e o comandante do 9º BECmb Ten.Cel. Fábio Bogoni recepcionaram os familiares dos alunos, agradecendo os pais pela confiança e por autorizarem que seus filhos participem do Pelotão Esperança.

O projeto Pelotão Esperança tem o objetivo de proporcionar às crianças atividades de reforço escolar e com o apoio dos militares do 9º BECmb os alunos aprendem sobre disciplina, ordem unida, canções e hinos oficiais, marchas e cidadania.

“No projeto Pelotão Esperança as crianças também participam de atividades recreativas, aprendem como fazer e cultivar uma horta e estamos planejando poder viabilizar excursões educativas e culturais. É um projeto que engloba cidadania, socialização e educação e que não poderia acontecer se não tivéssemos o apoio do Ten.Cel. Bogoni e dos militares envolvidos”, destacou o secretário Marcos Chaves.

Após a apresentação dos alunos, os pais, familiares e autoridades presentes foram convidados pelo comandante do 9º BECmb Ten.Cel. Fábio Bogoni para conhecerem as dependências em que os alunos participam das atividades no projeto Pelotão Esperança. “É gratificante para o exército poder contribuir com a formação cidadã destas crianças, atividades do projeto que refletirão no futuro delas”, afirmou o comandante.

Também estiveram participando da formatura de apresentação dos novos alunos do Pelotão Esperança, o prefeito e a primeira-dama de Anastácio, respectivamente, Nildo Albres e Cássia Albres, vereador de Aquidauana, Cláudio Alviço e os secretários municipais de Anastácio, Silas Cabral (Gabinete) e Cimara Cabral (Educação).

