Boletim meteorológico prevê calor e chuva para esta sexta-feira

Esta sexta-feira (16) deverá ser quente e chuvosa no município de Aquidauana.

Conforme o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã será parcialmente nublada, com possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas intensificadas durante a tarde. Com a chegada da noite, o céu volta a apresentar certa nebulosidade.

A temperatura mínima prevista é de 26ºC e, a máxima, de 35ºC.