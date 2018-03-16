Entregador sem CNH se envolve em acidente e tem moto apreendida

Entregador de gás sem carteira de habilitação e com a moto irregular se envolveu em acidente no início desta tarde, no Bairro Alto, em Aquidauana, e teve o veículo apreendido. Ele bateu na traseira de outra moto, ocupada por uma mulher que seguia para o serviço. Apesar da queda, nenhum deles teve ferimento grave.

Conforme apurado, a mulher seguia pela Rua Duque de Caxias e, ao se aproximar do cruzamento com a Rua José Bonifácio, deu seta para virar. O entregador que vinha atrás não percebeu a manobra a tempo de desviar e acabou colidindo. Com o impacto, ambos foram atirados ao solo.

A mulher teve escoriações no braço, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital. O entregador, por sua vez, teve ferimentos leves nas mãos. Ele se comprometeu em bancar as despesas do reparo na outra moto. O veículo dele estava com a documentação atrasada e foi encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).



Colaborou Luiz Guido Jr.