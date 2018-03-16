Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 11:54

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Estudantes da UFMS protestam e diretor garante que não fechará cursos

Propostas de cursos à distância podem acabar com aulas presenciais, temem alunos

Renan Nucci

Publicado em 16/03/2018 às 16:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Estudantes do campus de Aquidauana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realizaram nesta sexta-feira, protesto por maior participação na decisão sobre propostas de implementação de cursos à distância na unidade. Os acadêmicos temem que a medida comprometa a qualidade do ensino e prejudique aulas presencias. Porém, a direção garante que nada foi aprovado e que não haverá fechamento de cursos.

Segundo Taianara Martins de Moraes, aluna de Pedagogia e titular do Diretório Acadêmico, há falta de transparência na elaboração das propostas da Educação à Distância (EaD). Em entrevista, ela disse entender que este modo de ensino favorece o acesso às universidades, mas reclamou da falta de diálogo com o corpo discente. "Estamos em momento histórico de desmanche da educação pública e nada que envolva uma mudança destas deve ser considerado se não houver votação ou presença de acadêmicos", disse.

A jovem explicou ainda que, na mesma medida em que não se faz necessária a implantação da EaD, com base na realidade da região, também não há garantias de que, caso a proposta seja executada, o ensino superior não seja prejudicado. "Não como saber se vai acabar com os cursos presencias. Sabemos que as ordens vêm de cima e que o atual governo parece ter como prioridade acabar com a educação. Por anos lutamos por qualidade no ensino e não vamos deixar isso acontecer agora".

Por outro lado, Auri Claudionei Matos Frubel, diretor do campus garante que tudo não passou de um mal entendido e que não existe qualquer possibilidade de acabar com as aulas presenciais. As propostas, que ainda estão em fase de construção e análise, sugerem a criação dos cursos de Licenciatura Intercultural Indígena, Linguagem Intercultural, Cultura e História dos Povos Indígenas (pós-graduação), entre outros.

"Houve desencontro de informações. Entendemos a preocupação dos alunos, mas não há a mímina possibilidade [de fechar cursos]. A proposta vai ser avaliada e, se aprovada, vamos encaminhar, mas ainda não há nada em definitivo, mas aqui é um espaço democrático e respeitamos a posição dos acadêmicos. Porém, não há nada certo", explicou.
 

Colaborou Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo