Estudantes da UFMS protestam e diretor garante que não fechará cursos

Estudantes do campus de Aquidauana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realizaram nesta sexta-feira, protesto por maior participação na decisão sobre propostas de implementação de cursos à distância na unidade. Os acadêmicos temem que a medida comprometa a qualidade do ensino e prejudique aulas presencias. Porém, a direção garante que nada foi aprovado e que não haverá fechamento de cursos.

Segundo Taianara Martins de Moraes, aluna de Pedagogia e titular do Diretório Acadêmico, há falta de transparência na elaboração das propostas da Educação à Distância (EaD). Em entrevista, ela disse entender que este modo de ensino favorece o acesso às universidades, mas reclamou da falta de diálogo com o corpo discente. "Estamos em momento histórico de desmanche da educação pública e nada que envolva uma mudança destas deve ser considerado se não houver votação ou presença de acadêmicos", disse.

A jovem explicou ainda que, na mesma medida em que não se faz necessária a implantação da EaD, com base na realidade da região, também não há garantias de que, caso a proposta seja executada, o ensino superior não seja prejudicado. "Não como saber se vai acabar com os cursos presencias. Sabemos que as ordens vêm de cima e que o atual governo parece ter como prioridade acabar com a educação. Por anos lutamos por qualidade no ensino e não vamos deixar isso acontecer agora".

Por outro lado, Auri Claudionei Matos Frubel, diretor do campus garante que tudo não passou de um mal entendido e que não existe qualquer possibilidade de acabar com as aulas presenciais. As propostas, que ainda estão em fase de construção e análise, sugerem a criação dos cursos de Licenciatura Intercultural Indígena, Linguagem Intercultural, Cultura e História dos Povos Indígenas (pós-graduação), entre outros.

"Houve desencontro de informações. Entendemos a preocupação dos alunos, mas não há a mímina possibilidade [de fechar cursos]. A proposta vai ser avaliada e, se aprovada, vamos encaminhar, mas ainda não há nada em definitivo, mas aqui é um espaço democrático e respeitamos a posição dos acadêmicos. Porém, não há nada certo", explicou.



Colaborou Luiz Guido Jr.