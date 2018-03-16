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Loja de departamentos Seller encerra hoje suas atividades

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 16/03/2018 às 09:50

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A loja de departamentos Seller irá encerrar suas atividades em Aquidauana. O jornal O Pantaneiro apurou informações e o fechamento da loja deve acontecer ainda hoje (16).  O número de demissões não foi informado, mas há a possibilidade de que a maioria dos funcionários será desligada. A loja localizada na Estevão Alves Correa, 462, já está desde ontem (15) com promoções, que devem continuar no dia de hoje.

Alguns consumidores foram pegos de surpresa com relação ao fechamento. A comerciante Patrícia Silva Costa, de 28 anos, foi uma delas. “Eu não sabia, sempre comprava aqui. Tem bastante novidades e preço mais em conta”. “A gente fica chateada, mais uma loja que se fecha na cidade”, foi o que disse Solange Paim ao saber do fechamento da loja.

“Fiquei muito triste, sempre comprei aqui. Agora terei que comprar na Seller de Campo Grande”, comentou Celina Jaques, que está aproveitando para fazer suas últimas compras na loja de Aquidauana.

A empresa, que vende produtos de decoração, cama, mesa, banho e utensílios domésticos, tem mais de 60 lojas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Em 2013, a rede Seller passou a compor o grupo Leader.

 

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