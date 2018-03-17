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Feminicídio

Aquidauana: Autor possui inúmeras ocorrências por VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 17/03/2018 às 12:40

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Edimauro Gamarra Vieira, 30 anos, autor do crime que chocou Aquidauana e região na manhã deste sábado (12) está sendo ouvido neste momento pela Polícia. Edimauro tem uma extensão ficha criminal e o que chama a atenção é a quantidade de ocorrências sobre violência doméstica. A primeira ocorrência envolvendo Edimauro foi em 2006, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. 

A partir daí as ocorrências só foram aumentando. Só por VIOLÊNCIA DOMÉSTICA são cinco ocorrências nos últimos anos, fato que mostra o descontrole de Edimauro. Além de lesão corporal e violância doméstica, Edimauro tem muitas ocorrências por dirigir embriagado.

Com uma ficha extensa dessas, não é de se surpreender que ele tenha tido o sangue frio de assassinar a ex- mulher, Airyfer Castro Elias – 22 anos, e seu atual namorado Igor Quintana Figueiredo de Alcantra – 21 anos, a golpes de faca.

Apesar do sangue frio e da extensa ficha criminal, emsuas redes sociais Edimauro pareceia ser uma cara tranquilo, sempre com postagens  sobre Deus, fotos com a filha, frases de motivação. 

A Equipe do Jornal O Pantaneiro teve acesso às ocorrências e o ano que aconteceram. Veja abaixo:

2017- Perturbação da tranquilidade – violência doméstica
2016- Vias de fato – violência doméstica
2016- Vias de fato – violência doméstica
2014- Ameaça – Violência doméstica
2012- Lesão Corporal Dolosa - Violência doméstica
2011- Falta de permissão/habilitação para dirigir
2011- Falta de permissão/habilitação para dirigir
2011- Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito
2010- Falta de permissão/habilitação para dirigir
2008 – Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
2008 – Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
2008- Falta de permissão/habilitação para dirigir
2008- Falta de permissão/habilitação para dirigir
2007- Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
2006- Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor

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