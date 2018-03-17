"Ela quis sair do relacionamento e o fim você já conhece”

Ainda muito abalada com a trágica morte da sua sobrinha, Airyfer Castro, Geyse Ortega conversou com a equipe do Jornal O Pantaneiro e comentou sobre a turbulenta relação entre a sobrinha e o ex- marido, Edimauro Gamarra.

“ Eles separavam e voltavam. Até que ela se cansou porque ele começou a mexer com drogas. Ela quis sair fora do relacionamento e o fim você já conhece” – desabafou.

Geyze, que é irmã da mãe de Airyfer, ainda comentou que o autor dos crimes tinha um bom relacionamento com a filha de 3 anos. De acordo com testemunhas, Edimauro esfaqueou Airyfer na frente da filha.

O velório de Airyfer será na Pax Universal a partir das 18h.