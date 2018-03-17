"Ela quis sair do relacionamento e o fim você já conhece”

Feminicídio
Tia de Airyfer comentou sobre a relação entre a sobrinha e o autor dos crimes
Ainda muito abalada com a trágica morte da sua sobrinha, Airyfer Castro, Geyse Ortega conversou com a equipe do Jornal O Pantaneiro e comentou sobre a turbulenta relação entre a sobrinha e o ex- marido, Edimauro Gamarra.
“ Eles separavam e voltavam. Até que ela se cansou porque ele começou a mexer com drogas. Ela quis sair fora do relacionamento e o fim você já conhece” – desabafou.
Geyze, que é irmã da mãe de Airyfer, ainda comentou que o autor dos crimes tinha um bom relacionamento com a filha de 3 anos. De acordo com testemunhas, Edimauro esfaqueou Airyfer na frente da filha.
O velório de Airyfer será na Pax Universal a partir das 18h.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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