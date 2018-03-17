Equipamentos para reforma do Poliesportivo já estão no local

Neste sábado (17) parte dos equipamentos e maquinários que serão utilizados na reforma do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana já foram descarregados no local.

O ginásio foi interditado desde 2013 por danos estruturais e desde então a atual gestão da prefeitura tem se empenhado em captar recursos para reformar o local. A ordem de serviço que autoriza a obra foi assinada pelo prefeito Odilon Ribeiro na última terça-feira (13).