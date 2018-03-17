Equipamentos para reforma do Poliesportivo já estão no local

Início da reforma
Neste sábado (17) parte dos equipamentos e maquinários que serão utilizados na reforma do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana já foram descarregados no local.
O ginásio foi interditado desde 2013 por danos estruturais e desde então a atual gestão da prefeitura tem se empenhado em captar recursos para reformar o local. A ordem de serviço que autoriza a obra foi assinada pelo prefeito Odilon Ribeiro na última terça-feira (13).
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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