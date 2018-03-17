“Sonhar, viver e todo dia agradecer…”

A frase que está no título desta matéria é umas das muitas que compõem as fotos postadas por Igor Quintana em sua rede social. Igor de 21 anos era pedreiro e foi assassinado brutalmente na manhã deste sábado (17).

O autor do crime foi Edimauro Gamarra, ex-marido da namorada de Igor. O crime motivado por ciúmes tirou a vida de Igor e Airyfer Castro, que estavam juntos a cerca de dois meses. As vítimas dormiam quando Edimauro invadiu a residência da ex-mulher e com golpes de faca assassinou os jovens.

Em sua rede social Igor sempre postava fotos com frases de motivação, demonstrando que por mais dificuldades que tivesse na vida nunca desistia de seus objetivos. “Só por hoje não vou me preocupar com o que pode dar errado, apenas com o que pode dar certo!”- esta frase foi postada no último dia 14 junto com uma foto de Igor. O jovem nem imaginava que três dias após esta postagem seria vítima de um crime tão chocante.

O corpo de Igor será velado em Aquidauana na Igreja Deus é Amor,no Bairro Nova Aquidauana. A Equipe do Jornal O Pantaneiro está acompanhando os desdobramentos do caso.