Suspeito de matar a ex-mulher em Aquidauana se entrega à Polícia

Feminicídio
A Equipe do Jornal O PANTANEIRO está apurando todas as informações sobre o crime que chocou a cidade na manhã deste sábado (17). Até o momento o que se sabe é que o autor procurou sua irmã para contar o que tinha feito, a mesma disse que já sabia do crime e aconselhou o irmão a se entregar.
De acordo com informações do Delegado responsável pelo caso, Eder Oliveira Moraes, o autor que se entregou por volta das 11h da manhã, vai responder por feminicídio e homicídio. Nossa equipe está neste momento na Delegacia e assim que houver novas informações, divulgaremos imediatamente.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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