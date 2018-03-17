Suspeito de matar a ex-mulher em Aquidauana se entrega à Polícia

A Equipe do Jornal O PANTANEIRO está apurando todas as informações sobre o crime que chocou a cidade na manhã deste sábado (17). Até o momento o que se sabe é que o autor procurou sua irmã para contar o que tinha feito, a mesma disse que já sabia do crime e aconselhou o irmão a se entregar.

De acordo com informações do Delegado responsável pelo caso, Eder Oliveira Moraes, o autor que se entregou por volta das 11h da manhã, vai responder por feminicídio e homicídio. Nossa equipe está neste momento na Delegacia e assim que houver novas informações, divulgaremos imediatamente.