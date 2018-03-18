Casa de Edmauro é incendiada na madrugada

Vingança
Homem está preso por ter matado a facadas a ex e o namorado dela, na madrugada de ontem
Edmauro Gamarra Vieira, 30 anos, preso por matar a ex e o namorado dela ontem em Aquidauana, teve a residência incendiada de forma criminosa nesta madrugada. Segundo testemunhas, desconhecidos foram vistos ateando fogo no local. Os cães da casa chegaram a atacá-los.
Segundo boletim de ocorrência, os fatos ocorreram por volta das 3 horas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas, mas o fogo foi suficiente para destruir o parte do interior imóvel localizado na Rua Honório Simões Pires. Edmauro morava com a mãe no local.
O caso é investigado pela Polícia Civil. Na madrugada de ontem, Edmauro matou a facadas a ex Airyfer Castro Elias, de 22 anos, e o namorado dela, Igor Quintana Figueiredo de Alcântara, 21, que dormiam juntos. As vítimas foram surpreendidas pelo autor que invadiu o quarto e os atacou a facadas.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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