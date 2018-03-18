Casa de Edmauro é incendiada na madrugada

Edmauro Gamarra Vieira, 30 anos, preso por matar a ex e o namorado dela ontem em Aquidauana, teve a residência incendiada de forma criminosa nesta madrugada. Segundo testemunhas, desconhecidos foram vistos ateando fogo no local. Os cães da casa chegaram a atacá-los.

Segundo boletim de ocorrência, os fatos ocorreram por volta das 3 horas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas, mas o fogo foi suficiente para destruir o parte do interior imóvel localizado na Rua Honório Simões Pires. Edmauro morava com a mãe no local.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Na madrugada de ontem, Edmauro matou a facadas a ex Airyfer Castro Elias, de 22 anos, e o namorado dela, Igor Quintana Figueiredo de Alcântara, 21, que dormiam juntos. As vítimas foram surpreendidas pelo autor que invadiu o quarto e os atacou a facadas.