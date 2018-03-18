Domingo tem início com temperaturas elevadas

Este domingo (18) deverá ser mais um dia de calor "nas alturas" para o município de Aquidauana.

De acordo com a previsão do tempo do Insituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do dia nublado e da possibilidade de trovoadas no período vespertino, as condições climáticas estarão ligeiramente elevadas.

Durante todo o decorrer do dia, a temperatura mínima esperada é de 26ºC e, a máxima, de 34ºC.