Domingo tem início com temperaturas elevadas

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Este domingo (18) deverá ser mais um dia de calor "nas alturas" para o município de Aquidauana.
De acordo com a previsão do tempo do Insituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do dia nublado e da possibilidade de trovoadas no período vespertino, as condições climáticas estarão ligeiramente elevadas.
Durante todo o decorrer do dia, a temperatura mínima esperada é de 26ºC e, a máxima, de 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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