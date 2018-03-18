Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 11:40

Buscar

Últimas notícias
X

Teodoro Rondon

Dono de casa noturna denuncia jovens por vias de fato e caso leva à apreensão de drogas

Caso aconteceu em uma boate localizada no Centro de Aquidauana

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/03/2018 às 08:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Após denúncia feita por dono de uma casa noturna localizada na região central de Aquidauana, uma mulher acabou detida por porte de drogas no início da manhã deste domingo (18).

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo homem de 40 anos, que relatou que, em determinado momento, uma mulher de 26 anos e outra, de idade ainda não relacionada no B.O., que trabalham no local, entraram em vias de fato, sendo que posteriormente uma delas pegou um táxi e foi para a rodoviária de Anastácio. 

A autora detida foi encaminhada para outra boate de Anastácio, pois segundo testemunhas, ambas não poderiam permanecer no mesmo local. Todavia, ela retornou à primeira casa noturna, pois havia esquecido seu celular, que foi encontrado e entregue. Ao ser realizada uma busca em uma sacola que estava com a mesma, foi encontrada uma quantidade considerável de maconha. Questionada, ela relatou ser usuária do entorpecente.

Diante dos fatos, a mesma foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a porção de maconha, apresentando arranhões no braço direito e um caroço na cabeça, proveniente das vias de fato.

O caso segue sob investigação.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo