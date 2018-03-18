Dono de casa noturna denuncia jovens por vias de fato e caso leva à apreensão de drogas

Após denúncia feita por dono de uma casa noturna localizada na região central de Aquidauana, uma mulher acabou detida por porte de drogas no início da manhã deste domingo (18).

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo homem de 40 anos, que relatou que, em determinado momento, uma mulher de 26 anos e outra, de idade ainda não relacionada no B.O., que trabalham no local, entraram em vias de fato, sendo que posteriormente uma delas pegou um táxi e foi para a rodoviária de Anastácio.

A autora detida foi encaminhada para outra boate de Anastácio, pois segundo testemunhas, ambas não poderiam permanecer no mesmo local. Todavia, ela retornou à primeira casa noturna, pois havia esquecido seu celular, que foi encontrado e entregue. Ao ser realizada uma busca em uma sacola que estava com a mesma, foi encontrada uma quantidade considerável de maconha. Questionada, ela relatou ser usuária do entorpecente.

Diante dos fatos, a mesma foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a porção de maconha, apresentando arranhões no braço direito e um caroço na cabeça, proveniente das vias de fato.

O caso segue sob investigação.