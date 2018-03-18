Jovem é encaminhado para a delegacia por perturbação da tranquilidade no Guanandy

Policial
Caso aconteceu no fim da noite do último sábado (17)
No fim da noite do último sábado (17), um jovem de 26 anos, residente do bairro Guanandy, acabou sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia de Aquidauana por perturbação de tranquilidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar do município foi acionada por uma mulher de 47 anos, vizinha do autor, que reclamou do som em um volume excessivo para o horário. Segundo os oficiais, o jovem recebeu uma notificação de que deveria diminuir o barulho, e ele informou que se tratava de um notebook anexado a uma caixa de som.
Posteriormente, a vítima voltou a ligar para a PM, uma vez que o autor não acatou as ordens de redução do volume da música.
Chegando no local com a denúncia, novamente, em mãos, os militares encontraram o autor na frente da residência e encaminharam o mesmo para a delegacia para as providências cabíveis.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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