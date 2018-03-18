Jovem é encaminhado para a delegacia por perturbação da tranquilidade no Guanandy

No fim da noite do último sábado (17), um jovem de 26 anos, residente do bairro Guanandy, acabou sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia de Aquidauana por perturbação de tranquilidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar do município foi acionada por uma mulher de 47 anos, vizinha do autor, que reclamou do som em um volume excessivo para o horário. Segundo os oficiais, o jovem recebeu uma notificação de que deveria diminuir o barulho, e ele informou que se tratava de um notebook anexado a uma caixa de som.

Posteriormente, a vítima voltou a ligar para a PM, uma vez que o autor não acatou as ordens de redução do volume da música.

Chegando no local com a denúncia, novamente, em mãos, os militares encontraram o autor na frente da residência e encaminharam o mesmo para a delegacia para as providências cabíveis.