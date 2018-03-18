Jovem é preso pela PM por furar sinal e empinar moto no Santa Terezinha

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu ontem, na região do Santa Terezinha, um jovem de 24 anos por direção periogosa. O autor foi flagrado pilotando moto de forma imprudente pela Rua Oscar Trindade de Barros.

Conforme boletim de ocorrência, durante rondas, os militares perceberam que o rapaz furou o sinal no cruzamento com a Giovani Toscano de Brito, por volta das 10h30, e em seguida passou a empinar o veículo.

Para garantir a segurança, os policiais o perseguiram e conseguiram abordá-lo em frente ao campus dois da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ele recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia.