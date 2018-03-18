Jovem é preso pela PM por furar sinal e empinar moto no Santa Terezinha

Aquidauana
O autor foi flagrado pilotando moto de forma imprudente pela Rua Oscar Trindade de Barros
A Polícia Militar de Aquidauana prendeu ontem, na região do Santa Terezinha, um jovem de 24 anos por direção periogosa. O autor foi flagrado pilotando moto de forma imprudente pela Rua Oscar Trindade de Barros.
Conforme boletim de ocorrência, durante rondas, os militares perceberam que o rapaz furou o sinal no cruzamento com a Giovani Toscano de Brito, por volta das 10h30, e em seguida passou a empinar o veículo.
Para garantir a segurança, os policiais o perseguiram e conseguiram abordá-lo em frente ao campus dois da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ele recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS