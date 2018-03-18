Motociclista colide com caminhão na rua Oscar Trindade de Barros

Um acidente ocorrido no início da tarde deste domingo (18), na rua Oscar Trindade de Barros, mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do município de Aquidauana.

Conforme informações preliminares, a condutora de uma motocicleta, de modelo ainda não identificado, colidiu seu veículo na traseira de um caminhão e ficou ferida.

Ela foi encaminhada ao PS Municipal para receber os primeiros socorros.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado da vítima ou os motivos que causaram o acidente. A perícia deverá ser responsável pelos desdobramentos do caso.