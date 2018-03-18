Motociclista colide com caminhão na rua Oscar Trindade de Barros

Trânsito
Caso ocorreu no início da tarde deste domingo (18)
Um acidente ocorrido no início da tarde deste domingo (18), na rua Oscar Trindade de Barros, mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do município de Aquidauana.
Conforme informações preliminares, a condutora de uma motocicleta, de modelo ainda não identificado, colidiu seu veículo na traseira de um caminhão e ficou ferida.
Ela foi encaminhada ao PS Municipal para receber os primeiros socorros.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado da vítima ou os motivos que causaram o acidente. A perícia deverá ser responsável pelos desdobramentos do caso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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