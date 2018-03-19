Casa de Edmauro está abandonada e ele irá para Dois Irmãos

A casa de Edmauro Gamarra Vieira, 30 anos, preso por matar a ex e o namorado dela em Aquidauana, está abandonada desde a madrugada de domingo, quando foi alvo de incêndio por vingança, cerca de um dia após o crime. Ele morava no local com a mãe e a filha, mas elas foram obrigadas a sair por questões de segurança. Vizinhos disseram estar chocados com os atos cometidos pelo homem.

De acordo com a Polícia Civil, Edmauro deve ser transferido para o presídio de Dois Irmãos do Buriti ainda nesta semana, assim que o inquérito foi concluído. Edmauro matou a facadas a ex Airyfer Castro Elias, de 22 anos, e o namorado dela, Igor Quintana Figueiredo de Alcântara, 21, que dormiam juntos em outro local. As vítimas foram surpreendidas pelo autor que invadiu o quarto e os atacou a facadas.