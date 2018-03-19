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Felipe Orro solicita manutenção na ponte que Liga a Aldeia Limão Verde à Aquidauana

Por causa do risco de desabamento, pode acontecer uma tragédia no local

Renan Nucci

Publicado em 19/03/2018 às 17:11

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Os moradores da Aldeia Limão Verde, que fica na cidade de Aquidauana, correm o risco de ficarem sem um dos acessos à comunidade. A ponte próxima à Igreja Uniedas, que liga a aldeia ao município, corre o risco de desabar, por causa do estado precário em que se encontra.

O Deputado Estadual Felipe Orro tomou conhecimento do problema e fez uma indicação para o Secretario de Estado de Governo, Ednei Marcelo Miglioli, sobre a necessidade de uma intervenção governamental para recuperar a ponte.

Por causa do risco de desabamento, pode acontecer uma tragédia no local, logo que, além da comunidade, quem precisa se deslocar pela região, necessariamente tem que atravessar a ponte.

O Cacique Sebastião C. Delfino, que solicitou ajuda ao deputado Felipe Orro, pede agilidade na manutenção da ponte, para evitar uma tragédia que está anunciada. “Precisamos com urgência fazer a manutenção da ponte, por causa do estado precário em que ela se encontra, pode cair”, defende.

Felipe orro preocupado com a situação da Aldeia Limão Verde pediu para que o problema seja resolvido, e assim, tranquilizar toda a comunidade. “É extremamente grave o estado em que se encontra a ponte próxima á Igreja Uniedas, que dá acesso à Limão Verde, peço que as medidas necessárias sejam tomadas o mais rápido possível”, finalizou.

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