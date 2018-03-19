Garras apura furto de gado ocorrido em fazenda de Aquidauana

A Delegacia Especializada de Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) investiga furto de cabeças de gado ocorrido na Fazenda São Matheus, localizada na zona rural de Aquidauana. Após averiguação, funcionário deu falta de pelo menos oito bezerros e alguns bois.

Conforme relatado em boletim de ocorrência registrado hoje, no início do mês, em uma invernada em que deveria haver apenas fêmeas, também havia quatro machos adultos. Diante deste fato, o funcionário vistoriou o local a fim de encontrar buracos na cerca, contudo, tal suspeita foi descartada.

Então durante contagem total do rebanho, foi descoberto que oito bezerros e os bois haviam sido furtados (abigeato) do local. A fazenda tem 600 hectares e está cadastrada, bem como regularizada junto a todos os órgãos de fiscalização sanitária e monetária.