IMPORTANTE: 1ª DP de Aquidauana está com problemas nas linhas telefônicas

Comunicado
Informamos que a 1ª DP de Aquidauana está com problemas nas linhas telefônicas 3241-2020, 3241-2876 e 3241-8203, com previsão de retorno somente para amanhã (20/03/2018), qualquer informação ligar no 3241-1077 (Delegacia Regional de Aquidauana).
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS