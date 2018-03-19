Iniciado processo de tombamento do prédio da Escola Modelo Antônio Corrêa, erguido em 1930

O presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), assinou o Decreto Legislativo 597, de autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), que inicia o processo de tombamento da Escola Modelo Antônio Corrêa, no município de Aquidauana. Desde já, o prédio recebe proteção provisória do Estado.

A Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul ­ (FCMS) é o órgão responsável pela elaboração da instrução processual e, após manifestação do Conselho Estadual de Cultura, emitirá parecer sobre o tombamento.

“O prédio foi construído na década de 1930 e abrigou o primeiro grupo escolar público. As atividades como instituição de ensino foram encerradas em 2008. É um espaço que precisa ser conservado, restaurado, mantido e preservado, pois se trata de das mais importantes construções arquitetônicas da cidade da região do Pantanal sul-mato-grossense”, destacou Amarildo, que é o atual 2º secretário da Casa de Leis.