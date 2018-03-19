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Desespero

Jovem de 25 anos é resgatado com vida após tentativa de suicídio na Ponte Nova

Fato ocorreu na noite do último domingo (18), por volta de 22h10

Schimene Duque Weber

Publicado em 19/03/2018 às 07:18

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Na noite do último domingo (18), por volta de 22h10, um jovem de 25 anos tentou suicídio pulando da Ponte Nova direto para o Rio Aquidauana. 

De acordo com informações repassadas pela equipe do Corpo de Bombeiros da cidade, a ambulância da Equipe de Resgate e Salvamento estava atendendo uma senhora que havia sido vítima de agressões físicas quando foi acionada por populares a respeito do caso. Quando o veículo dos oficiais chegou na ponte, o jovem já havia pulado e foi encontrada somente a moto que o mesmo conduzia. 

Com as primeiras informações em mãos, uma guarnição dos bombeiros saiu da Prainha, em Anastácio, realizando buscas pela região, até que encontraram a vítima. Ele estava chorando, com as vestes molhadas, apresentando cansaço, palidez e pele fria. 

Ainda conforme o relato dos oficiais, o jovem já havia atentado contra a própria vida outras vezes, uma vez que "não tinha razões para viver". Desta vez, ele estava decidido a ir até o fim, mas um pescador que passava pelo local observou a situação e o tirou da água pela camisa, pondo fim a mais uma tentativa de suicídio e salvando a vida da vítima. 

Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao PS Municipal e, após apuração da equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", obteve-se a informação de que o jovem passa bem e segue sob observação médica.

Prevenção

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição realizará, no dia 26 de março, a partir de 19h30, no clube SIMTED de Aquidauana, uma Mesa Redonda com o objetivo de expor e debater o tema da Campanha da Fraternidade de 2018, que expolora "Fraternidade e superação da violência", com o lema "Em Cristo somos todos irmãos", que faz referência à Mt 23,8. 

A campanha visa construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de superação. 

Na mesa redonda, haverá uma reflexão sobre a realidade de Aquidauana, culminando com um espaço para proposição de medidas possíveis para a minimização das problemáticas crescentes no mundo, no País e, principalmente, nesta região.

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