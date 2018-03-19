Jovem de 25 anos é resgatado com vida após tentativa de suicídio na Ponte Nova

Desespero
Fato ocorreu na noite do último domingo (18), por volta de 22h10
Na noite do último domingo (18), por volta de 22h10, um jovem de 25 anos tentou suicídio pulando da Ponte Nova direto para o Rio Aquidauana.
De acordo com informações repassadas pela equipe do Corpo de Bombeiros da cidade, a ambulância da Equipe de Resgate e Salvamento estava atendendo uma senhora que havia sido vítima de agressões físicas quando foi acionada por populares a respeito do caso. Quando o veículo dos oficiais chegou na ponte, o jovem já havia pulado e foi encontrada somente a moto que o mesmo conduzia.
Com as primeiras informações em mãos, uma guarnição dos bombeiros saiu da Prainha, em Anastácio, realizando buscas pela região, até que encontraram a vítima. Ele estava chorando, com as vestes molhadas, apresentando cansaço, palidez e pele fria.
Ainda conforme o relato dos oficiais, o jovem já havia atentado contra a própria vida outras vezes, uma vez que "não tinha razões para viver". Desta vez, ele estava decidido a ir até o fim, mas um pescador que passava pelo local observou a situação e o tirou da água pela camisa, pondo fim a mais uma tentativa de suicídio e salvando a vida da vítima.
Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao PS Municipal e, após apuração da equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", obteve-se a informação de que o jovem passa bem e segue sob observação médica.
Prevenção
A Paróquia Nossa Senhora da Conceição realizará, no dia 26 de março, a partir de 19h30, no clube SIMTED de Aquidauana, uma Mesa Redonda com o objetivo de expor e debater o tema da Campanha da Fraternidade de 2018, que expolora "Fraternidade e superação da violência", com o lema "Em Cristo somos todos irmãos", que faz referência à Mt 23,8.
A campanha visa construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de superação.
Na mesa redonda, haverá uma reflexão sobre a realidade de Aquidauana, culminando com um espaço para proposição de medidas possíveis para a minimização das problemáticas crescentes no mundo, no País e, principalmente, nesta região.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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