Jovens adventistas levam mais saúde a moradores do Nova Aquidauana durante ação social

Aquidauana
Foi realizada no último sábado a I Feira de Saúde
Na tarde do último sábado (17), em comemoração ao Dia Mundial do Jovem Adventista, jovens de Aquidauana realizaram ação social no Bairro Nova Aquidauana. Durante a I Feira de Saúde, a população recebeu atendimento gratuito de especialistas.
Segundo Paulo Brito, diretor regional de jovens da Igreja Adventista, foram oferecidos serviços como teste de glicemia, aferição da pressão arterial, orientação de saúde para crianças e adultos, cortes de cabelo, distribuição de roupa, de água e muito mais.
"Também fizemos orações e falamos de Jesus para as pessoas. Ao todo, mais de 50 jovens participaram", disse Paulo. O evento foi realizado nas dependências da creche Rodolfo Falcão, inaugurada recentemente no Bairro. Outras edições devem acontecer.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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