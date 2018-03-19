Jovens adventistas levam mais saúde a moradores do Nova Aquidauana durante ação social

Na tarde do último sábado (17), em comemoração ao Dia Mundial do Jovem Adventista, jovens de Aquidauana realizaram ação social no Bairro Nova Aquidauana. Durante a I Feira de Saúde, a população recebeu atendimento gratuito de especialistas.

Segundo Paulo Brito, diretor regional de jovens da Igreja Adventista, foram oferecidos serviços como teste de glicemia, aferição da pressão arterial, orientação de saúde para crianças e adultos, cortes de cabelo, distribuição de roupa, de água e muito mais.

"Também fizemos orações e falamos de Jesus para as pessoas. Ao todo, mais de 50 jovens participaram", disse Paulo. O evento foi realizado nas dependências da creche Rodolfo Falcão, inaugurada recentemente no Bairro. Outras edições devem acontecer.



