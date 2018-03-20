Ao tentar desviar da PM, homem acaba preso com drogas no Guanandy

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu ontem, durante rondas no Bairro Guanandy, um homem que transportava drogas e escondia mais em casa. A abordagem aconteceu quando o suspeito, que transitava de caminhonete, mudou de direção de forma brusca ao notar a aproximação da viatura.

Conforme relatado, depois de desconfiar da conduta do motorista, os policiais o revistaram e encontraram tablete com aproximadamente um quilo de maconha. Ele assumiu a responsabilidade pela droga e disse haver mais em sua residência, no município de Anastácio.

Lá foi apreendido mais meio quilo. O homem também estava com dinheiro dividido em diversas cédulas de pequeno valor, característica comum de quem comercializa entorpecentes em escala menor. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.



