Ao tentar desviar da PM, homem acaba preso com drogas no Guanandy

Flagrante
Autor levava droga em caminhonete e tinha mais escondida em casa
A Polícia Militar de Aquidauana prendeu ontem, durante rondas no Bairro Guanandy, um homem que transportava drogas e escondia mais em casa. A abordagem aconteceu quando o suspeito, que transitava de caminhonete, mudou de direção de forma brusca ao notar a aproximação da viatura.
Conforme relatado, depois de desconfiar da conduta do motorista, os policiais o revistaram e encontraram tablete com aproximadamente um quilo de maconha. Ele assumiu a responsabilidade pela droga e disse haver mais em sua residência, no município de Anastácio.
Lá foi apreendido mais meio quilo. O homem também estava com dinheiro dividido em diversas cédulas de pequeno valor, característica comum de quem comercializa entorpecentes em escala menor. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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