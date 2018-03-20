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Finalizado calçamento no Parque Lagoa Comprida

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 20/03/2018 às 09:55

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Iniciada em fevereiro a obra no Bairro Alto, na rua Giovani Toscano e Brito, foi entregue para população. O Parque Lagoa Comprida foi contemplado com o calçamento de parte da sua área externa. O local antes gerava bastante transtorno, quando chovia os pedestre não conseguiam transitar, o barro tomava conta.

Foram feitos 150 metros de calçada com 3 metros de largura. A moradora Eva Ribeiro, de 39 anos, comentou sobre a obra. “Ficou muito bom, estava precisando disso fazia muito tempo. Aqui quando chovia virava um barro que não dava pra andar, tinha que andar no asfalto  cuidando os carro pra não te atropelar”.

É importante ressaltar que a Prefeitura Municipal realizou reformas nos quatro banheiros, sendo dois masculinos e dois femininos, e, após a retomada das ações para investimentos no local, faz a poda da grama de todo o território do parque a cada duas semanas. A área também conta com uma pista de 800m para caminhada e corrida, além de uma quadra de areia para partidas de vôlei, com iluminação.

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