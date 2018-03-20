Jovem tenta engolir droga para despistar PM, mas é preso por tráfico

Aquidauana
Flagrante aconteceu na noite de ontem, na Avenida Pantaneta
Equipe da Getam da Polícia Militar de Aquidauana prendeu jovem de 20 anos na noite de ontem, na Avenida Pantaneta, por tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da polícia, ele tentou engolir porção de maconha, mas não conseguiu. Toda a ação foi flagrada.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, durante rondas pelo local, os policiais avistaram três jovens em atitudes suspeitas. Ao notar a polícia, o autor tentou engolir a droga, mas como não conseguiu, jogou uma pequena embalagem. Porém, os militares visualizaram e descobriram que o objeto dispensado era droga.
Um dos jovens confessou que estava no local porque o autor iria lhes fornecer trouxinha de maconha para fumar, ação que caracteriza o tráfico de drogas. Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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