Jovem tenta engolir droga para despistar PM, mas é preso por tráfico

Equipe da Getam da Polícia Militar de Aquidauana prendeu jovem de 20 anos na noite de ontem, na Avenida Pantaneta, por tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da polícia, ele tentou engolir porção de maconha, mas não conseguiu. Toda a ação foi flagrada.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, durante rondas pelo local, os policiais avistaram três jovens em atitudes suspeitas. Ao notar a polícia, o autor tentou engolir a droga, mas como não conseguiu, jogou uma pequena embalagem. Porém, os militares visualizaram e descobriram que o objeto dispensado era droga.

Um dos jovens confessou que estava no local porque o autor iria lhes fornecer trouxinha de maconha para fumar, ação que caracteriza o tráfico de drogas. Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia.

