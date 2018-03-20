Motociclista sem CNH tem ferimentos leves ao bater na porta de carro

Motociclista sem habilitação, de 21 anos, teve ferimentos leves na mão direita ao se envolver em acidente de trânsito no início desta tarde, em Aquidauana. Ele teria batido na porta de um veículo Palio Weekend durante suposta tentativa de ultrapassagem enquanto o carro virava.

Conforme relatado, os dois seguiam no mesmo sentido pela Rua Oscar Trindade de Barros, quando o Palio, que estava na frente, iniciou manobra para entrar na Rua Inácio Gomes. A moto Yamaha Factor que vinha atrás tentou ultrapassar pela esquerda e acabou batendo no veículo.

O motociclista caiu e sofreu corte na mão. O motorista do carro, de 29 anos, reclamava de dores nas costas. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados a unidade de saúde. A moto estava irregular e como o condutor não tinha habilitação, o veículo foi apreendido.

Colaborou Luiz Guido Jr.