PM recupera Fiesta furtado; veículo estava perto da Estrada do Cera

A Polícia Militar de Aquidauana recuperou nesta terça-feira, na região da estrada do Cera, um veículo Ford Fiesta prata que havia sido furtado em frente a um comércio localizado na Rua Roberto Scaf, no Bairro Alto. O veículo estava com pneu furado e algumas avarias. A suspeita é de que os ladrões tenham abandonado após suposto acidente.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, a Getam foi acionada e, por sua vez, informou os fatos a outras forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pois havia suspeita de que os ladrões pudessem seguir para outra cidade, geralmente pela BR-262, que dá acesso à Corumbá, na fronteira com a Bolívia.

Já no final da manhã, equipe de Trânsito da PM foi informada que havia automóvel abandonado em estrada vicinal que dá acesso à Estrada do Cera, a aproximadamente 600 metros do clube de laço. No local, os policiais constataram que se tratava do Fiesta furtado. Além do pneu furado, o veículo estava com a dianteira danificada, sem as chaves e com arranhões. Foi solicitado guincho para transporte.

