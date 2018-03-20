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PM recupera Fiesta furtado; veículo estava perto da Estrada do Cera

Carro tinha avarias e a suspeita é de que tenha sido abandonado depois de acidente

Renan Nucci

Publicado em 20/03/2018 às 16:04

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A Polícia Militar de Aquidauana recuperou nesta terça-feira, na região da estrada do Cera, um veículo Ford Fiesta prata que havia sido furtado em frente a um comércio localizado na Rua Roberto Scaf, no Bairro Alto. O veículo estava com pneu furado e algumas avarias. A suspeita é de que os ladrões tenham abandonado após suposto acidente.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, a Getam foi acionada e, por sua vez, informou os fatos a outras forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pois havia suspeita de que os ladrões pudessem seguir para outra cidade, geralmente pela BR-262, que dá acesso à Corumbá, na fronteira com a Bolívia.

Já no final da manhã, equipe de Trânsito da PM foi informada que havia automóvel abandonado em estrada vicinal que dá acesso à Estrada do Cera, a aproximadamente 600 metros do clube de laço. No local, os policiais constataram que se tratava do Fiesta furtado.  Além do pneu furado, o veículo estava com a dianteira danificada, sem as chaves e com arranhões. Foi solicitado guincho para transporte.
 

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