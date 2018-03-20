Terça-feira pode começar com pancadas de chuva e trovoadas

Esta terça-feira (20) poderá ter um início chuvoso no município de Aquidauana.

De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existem possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas durante toda a manhã e início da tarde. Com a chegada da noite, a tempestade deverá cessar, dando espaço somente para chuva fraca em regiões isoladas da cidade.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 24ºC e, a máxima, de 34ºC.