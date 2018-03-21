Gaúcho ganha a vida em Aquidauana produzindo facas artesanais

Natural de Porto Alegre (RS), Daniel Abreu Irion, de 38 anos, ganha a vida em Aquidauana produzindo facas artesanais. Há quatro anos no Mato Grosso do Sul, deu início às atividades há cerca de quatro meses, motivado pela paixão por facas gerada a partir da cultura gaúcha. Atualmente ele trabalha na encomenda de 30 exemplares.

Casado e pai de dois filhos, Daniel conta que foi para o Sul fazer um curso, comprou equipamentos como forja, lixadeira, furadeira de bancada e a serra, e deu início aos trabalhos. "Fazer isso é muito bom, e gosto. Poder trabalhar com que tu gosta é bom demais", disse ele.

Boa parte da matéria-prima é obtida em ferros velhos, como capas de rolamento, discos de arado e molas de suspensão, tudo de aço. Também é usado aço virgem. "Independentemente to material, todas têm o mesmo preço, mas a diferença é que o aço reciclado dá mais trabalho, mas geralmente o resultado é mais interessante", disse ele que, nos cabos, usa madeira ou, dependendo do caso, chifre.

Interessados em conhecer melhor o trabalho de Daniel podem contactá-lo por meio do telefone: 9 9600 - 8593.

Colaborou Luiz Guido Jr.

