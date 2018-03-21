Vereadores sugeram isenção de IPTU a ribeirinhos afetados por cheia

O pedido de isenção do pagamento do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) 2018 foi sugerido pelos vereadores Edinho Grance (DEM), Cláudio Alviço (PEN), “Bié” (SD) e Sargento Cruz (MDB) ao Executivo de Aquidauana.

Conforme explicaram os parlamentares, a medida se faz necessária em virtude de os moradores sofrerem com as cheias, as quais causam prejuízos imensuráveis às famílias ribeirinhas a ponto de elevar custos com pintura, limpeza e reforma das residências.

Recentemente, o município foi acometido pela segunda maior cheia da história do rio Aquidauana, que deixou dezenas de famílias desabrigadas. Por essa razão, os vereadores esperam que essa proposta possa ser acolhida pelo executivo a fim de contribuir com os moradores do local.