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Convênio beneficia serviços de assistência social em Aquidauana

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 22/03/2018 às 11:34

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Um convênio assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo prefeito Odilon Ribeiro autoriza a transferência de recursos do Governo do Estado à Prefeitura de Aquidauana no valor de R$ 274 mil reais e garantirá o funcionamento dos serviços na área da assistência social.

Este recurso será aplicado para garantir o funcionamento, prestação de serviço e atendimentos realizados pelos CRAS I (Vila São Pedro) e CRAS II (Nova Aquidauana), Centro Convivência do Idoso, CREAS, Unidade de Acolhimento e o apoio à Sociedade Pestalozzi de Aquidauana.

Acompanharam o prefeito Odilon Ribeiro na solenidade de assinatura do convênio para a Assistência Social o secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves e a primeira-dama Maria Eliza Garcia. O prefeito agradeceu ao Governo do Estado pelo recurso destinado à Aquidauana.

“Mais um convênio significativo para a nossa cidade. Agradeço ao governador Reinaldo Azambuja por essa atenção especial com Aquidauana. Esse recurso é importante para que nossos CRAS e a rede de atendimentos da Assistência Social continuem funcionando e atendendo quem mais precisa, a população em situação vulnerabilidade social”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

A distribuição dos R$ 16,2 milhões do Governo do Estado entre os municípios obedece a critérios como número de habitantes e número de famílias em situação de pobreza. Os recursos serão repassados mensalmente, possibilitando essa ajuda para o trabalho na ação social desempenhado pelas prefeituras e entidades do terceiro setor credenciadas que trabalham diretamente com crianças, adolescentes e idosos.

Conforme informações da assessoria de imprensa do Governo do Estado, os repasses do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) feitos pelo Governo de Mato Grosso do Sul aos 79 municípios do Estado tiveram aumento de quase 30% entre os anos de 2015 e 2018 – saltaram de R$ 12,8 milhões para R$ 16,2 milhões. “Aumento significativo num período em que a receita estadual não cresceu na mesma proporção”, pontuou o governador Reinaldo Azambuja.

O ato ontem marcou também a descentralização da política pública na área social. “Antigamente os repasses eram feitos por meio de convênios. Em 2015 começamos a fazer transferências do Feas para os fundos municipais, o que garante que todos os municípios sejam contemplados”, explicou o governador.

Conforme dados do Governo do Estado, em Mato Grosso do Sul, a rede socioassistencial possui 146 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), 68 Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), quatro Centros de Atendimento à População em Situação de rua e ainda 220 unidades públicas e 312 unidades privadas de atendimento, que ofertam serviços de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade.

 

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