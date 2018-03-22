Prefeito assina ordem de serviço para drenagem e pavimentação

O prefeito Odilon Ribeiro assinou, nesta manhã (22), a Ordem de Serviço para a obra de drenagem e pavimentação da rua Honório Simões Pires, percorrendo o trecho da BR 419 até Avenida Timóteo Proença. Essa pavimentação ligará o Bairro Cidade Nova até a Nova Aquidauana.

Ao assumir a gestão em 2017, o prefeito Odilon Ribeiro determinou um levantamento completo das obras paralisadas no município, dentre as quais, estava este projeto de drenagem e pavimentação.

O projeto foi recuperado no final do ano passado e, este ano, a Administração Municipal realizou uma força-tarefa para a reprogramação do projeto junto à Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades. Com isso, a Administração Municipal precisou fazer a adequação das planilhas orçamentárias e do projeto executivo para dar funcionalidade a obra e evitar que a Prefeitura Municipal tivesse que devolver recursos à União e ficasse inadimplente.

"Nos próximos dias os moradores poderão conferir o início da obra. Agradeço a minha equipe da prefeitura que não mediu esforços para recuperar este projeto e, também, à população pela compreensão", disse o prefeito.

