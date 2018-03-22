Reinaldo Azambuja autoriza repasse de R$ 161 mil para sinalização em Aquidauana

O governador Reinaldo Azambuja assinou nesta quarta-feira (21.3) convênio para o repasse de R$ 161.245,35 para a sinalização vertical e horizontal em Aquidauana – a 139 quilômetros da Capital. O objetivo do investimento é garantir mais segurança no trânsito, evitando acidentes e mortes. “Estamos investindo nos 79 municípios, sem olhar para o partido do prefeito”, afirmou o governador.

“Para a cidade significa muito. O trânsito está cada vez mais violento e a sinalização é cada vez mais fundamental”, disse o prefeito Odilon Ribeiro. O repasse será feito por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e as obras serão executadas pelo município.

Falando em nome dos deputados estaduais, Felipe Orro agradeceu os investimentos do Governo do Estado na região. “O trânsito em Aquidauana precisava de uma atenção especial porque muitos caminhões passam pela cidade”. Também participaram do evento o diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka; os deputados estaduais Enelvo Felini e Beto Pereira; e o prefeito de Ladário, Carlos Aníbal Ruso Pedrozo.