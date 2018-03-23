Aquidauana amanhece quente e com céu nublado

Nesta sexta-feira (23), Aquidauana deverá amanhecer com altas temperaturas e céu nublado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições climáticas favorecem a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas durante toda a tarde e início da noite.

A temperatura mínima prevista para o dia de hoje é de 24ºC e, a máxima, de 35ºC.