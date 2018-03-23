Aquidauana amanhece quente e com céu nublado

Previsão do Tempo
Boletim do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Nesta sexta-feira (23), Aquidauana deverá amanhecer com altas temperaturas e céu nublado.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições climáticas favorecem a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas durante toda a tarde e início da noite.
A temperatura mínima prevista para o dia de hoje é de 24ºC e, a máxima, de 35ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS